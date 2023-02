Ha fatto a gara con Zapata, che però almeno ha passato la partita a scusarsi. Al belga, invece, non gliene andava bene una

Lukaku ha vanificato tutte le occasioni dell’Inter e non ha fatto altro che lamentarsi (Repubblica)

L’Inter ha battuto l’Atalanta 1-0 aggiudicandosi la semifinale di Coppa Italia. Dovrà affrontare la vincente tra Juventus e Lazio. Su Repubblica, Franco Vanni commenta la prestazione del gruppo di Inzaghi con un occhio anche al Napoli.

“Che questa Inter in campionato sia tredici punti sotto il Napoli, dice molto del capolavoro che stanno facendo Spalletti e i suoi”.

Perché l’Inter, scrive, “si è confermata squadra forte, quadrata, seria. Almeno, quando vuole“.

Il quotidiano descrive l’approccio dei due allenatori alla partita e anche l’andamento del match. E soprattutto il diverso atteggiamento di Lukaku e Zapata. Entrambi hanno fatto a gara tra loro nel vanificare più occasioni possibili per le rispettive squadre, ma Lukaku, in aggiunta, si è anche lamentato di tutto, niente gli andava bene, in campo.

“I due centravanti hanno gareggiato nel vanificare le occasioni create dai compagni, con una differenza nella gestualità. Zapata quantomeno ha passato la partita a scusarsi. Lukaku, schierato titolare al fianco di Lautaro per la prima volta da Lazio-Inter dello scorso agosto, invece non ha fatto che lamentarsi: troppo alta, troppo bassa, troppo lunga, troppo corta. Di tante palle ricevute, non gliene andava bene una”.