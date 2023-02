Le sagome del Napoli ai Quartieri: è Carmine ‘o pop (lo svacantatore) l’uomo al fianco di De Laurentiis

Nel 2009 divenne famoso perché piazzò una piscina per i bambini in strada per protesta contro il mare inquinato. Nel 2018 fu assolto al processo al clan Mariano

Sono ormai cominciati i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. Una delle prime “installazioni” sono state le sagome dei calciatori, Spalletti e De Laurentiis comparse ai Quartieri Spagnoli. Quel che ha subito incuriosito è la presenza di un signore sconosciuto al fianco di De Laurentiis. Entrambi in smoking. In un primo momento si era pensato che fosse il finanziatore dell’installazione. Ma non pare che sia così. L’opera è stata realizzata da Arcangelo Mazza titolare della ditta Mazzaprint.

L’uomo al fianco di De Laurentiis è Carmine Furgiero, detto ‘o pop (da alcuni Carmeniello ‘o pop). Che anni fa balzò agli onori delle cronache perché d’estate – nel 2009 – sistemò per strada una piscina per far fare il bagno ai propri figli, nipoti e altri bambini della zona. Divenne un personaggio con un video di Youtube. La sua fu una forma di protesta contro l’inquinamento del mare.

Poi la piscina gli fu sequestrata. Questo il pezzo di Repubblica quando la piscina gli venne sequestrata

Nel 2018 è stato assolto nel processo al clan Mariano. Il Mattino scrisse:

Tra gli assolti c’è anche Carmine Furgiero, detto «o pop» e salito alle cronache per la piscina artigianale realizzata tra i vicoli per permettere ai bambini della zona di fare il bagno d’estate: nel processo era accusato di aver partecipato all’organizzazione della piazza di spaccio al vico canale a Taverna Penta, ai Quartieri Spagnoli, e di aver fatto da sentinella nel suo rione per conto del clan. Difeso dagli avvocati Antonio Rizzo e Perone, i giudici lo hanno mandato assolto «per non aver commesso il fatto».

ilnapolista © riproduzione riservata