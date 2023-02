Il prestito di Dest al Milan è un fallimento (Marca)

“Il Barcellona lo ha prestato per far lievitare il suo prezzo, in realtà non gioca mai ed è stato pure escluso dalla lista Champions”

Non c’è molto da dire. La conferma, un’altra, che il mercato del Milan è stato fallimentare arriva dalla Spagna. As ha analizzato il trasferimento di Dest dal Barcellona al Milan e il giudizio è più che negativo.

“Il terzino destro contava a malapena per Xavi al Barça e ha deciso di accettare la proposta del Milan per avere continuità. Ora la situazione di Dest al Milan non è affatto buona. Stefani Pioli ha deciso di lasciarlo fuori dalla lista Champions League e in tutta la stagione ha giocato solo in 14 partite, solo tre da titolare. Ha anche dovuto giocare come terzino sinistro improvvisato.”

L’obiettivo del Barcellon era di far alzare le quotazioni dell’americano, al punto che il Barça ha accettato un’opzione di acquisto da 20 milioni di euro. Per come stanno adesso le cose, il Milan non ha la benché minima intenzione di pagare.

Ma a rimetterci è lo stesso giocatore. Le speranze per lui di avere un mercato di livello la prossima estate sono prossime allo zero.

“Dest ha 22 anni. Il Barça lo ha pagato 21 milioni di euro all’Ajax. Il difensore ha un contratto fino al 2025 con quelli del Camp Nou e non ha posto al Barça 2023-2024“, scrive As.

La sentenza è definitiva e senz’appello: “Il prestito di Dest al Milan è un fallimento“. Il quotidiano spagnolo ha coinvolto l’Intelligenza Artificiale di Olocip per analizzare il trasferimento di Dest e dai dati forniti, il giocatore è il peggiore del Milan.

“Il suo declino da quando si è distinto all’Ajax è stato più che evidente visto che non ha continuità. Paolo Maldini ha optato per Dest per sostituire l’infortunato Florenzi, che non si è ancora ripreso, ma Dest non si è visto proprio con il Milan.“

