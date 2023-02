Il nuovo tatuaggio di Lozano: un mulino a vento in onore del Psv e il Vesuvio dedicato al Napoli

Il disegno è stato mostrato su Instagram dal tatuatore Enzo Brandi. Ne parla Mundo Deportivo

Mundo Deportivo racconta il nuovo tatuaggio di Hirving Lozano. L’attaccante messicano del Napoli ha deciso di imprimere sulla sua pelle l’amore per il Psv e quello per il Napoli, in un unico disegno. Un mulino a vento olandese in onore del Psv e, a contorno, il Vesuvio, vulcano che rappresenta per eccellenza Napoli.

Il disegno del tatuaggio è stato mostrato su Instagram dal tatuatore Enzo Brandi.

Al Psv Lozano ha giocato circa due anni, dal 2017 al 2019, segnando 40 gol in 74 partite e vincendo l’Eredivisie nel 2018. Poi, il passaggio al Napoli, per 45 milioni di dollari. In Serie A è la sua quarta stagione. Ha giocato 140 partite con la maglia del Napoli, segnando 30 gol e 15 assist.

