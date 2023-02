Il Napoli non ha più paura della scaramanzia: ha persino riproposto la maglia di San Valentino (Gazzetta)

Era quella indossata in Coppa Italia, quando la squadra di Spalletti è stata eliminata dalla Cremonese. Persino De Laurentiis non ci fa più caso

Il Napoli non ha più paura della scaramanzia, scrive la Gazzetta dello Sport. Lo dimostra il fatto che, contro la Cremonese, in campionato, ha riproposto la maglia di San Valentino, con cui era stato eliminato dalla Coppa Italia, contro la stessa avversaria. La rosea lo scrive in un pezzo dedicato alla Champions e alle possibilità del Napoli nella competizione europea.

“Certo per la Champions bisogna arrivare nella forma migliore a primavera inoltrata, ma al momento non è eccessivo pensare che Osimhen e Kvara insieme possano davvero trascinare il Napoli contro l’Eintracht ai quarti di finale: a quel punto il Napoli diventerebbe la scheggia impazzita del torneo più prestigioso d’Europa e tutto potrebbe accadere”.

“Ma la solidità dimostrata da questo Napoli, che ha riaperto un lungo filotto di vittorie in campionato – siamo a sei, dopo l’unica sconfitta contro l’Inter-, è accompagnata da una continuità e una concentrazione spietata di tutto il gruppo, che non fa sentire nemmeno il minimo scricchiolio nella macchina da gol messa su da Luciano Spalletti. Una macchina gioiosa perché è bello vedere il modo in cui stanno in campo i giocatori del Napoli, come affrontano con grande serietà ma anche con la giusta leggerezza ogni impegno, al punto che i successi consecutivi in campionato al Maradona sono arrivati a quota 9″.

Ed ecco la nota sulla scaramanzia.

“Questo Napoli vincente non ha nemmeno paura della scaramanzia. Perché dopo quella macchia in Coppa Italia, con l’eliminazione dalla manifestazione ad opera della Cremonese, ripresentarsi con la stessa maglia… al bacio, da promozionare per San Valentino, sembrava una sfida alla cabala. Ma oggi a Napoli persino il presidente De Laurentiis, assai scaramantico, soprassiede su queste scelte, sicuro della forza dei suoi giocatori. Che infatti hanno vinto con tre gol di scarto. La trasferta col Sassuolo non fa paura, anche se sarà venerdì 17”.

