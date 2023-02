Il Napoli lascia che i suoi avversari scelgano solo di che morte morire (El Mundo)

L’Eintracht voleva soffocare il Napoli, ma la squadra di Spalletti cammina per l’Europa con lo stesso passo fermo che in Italia

“Il Napoli lascia che i suoi rivali scelgano solo un modo per morire tra i mille possibili che ha a portata di mano“. Lo scrive El Mundo Deportivo commentando la partita di Champions della squadra di Spalletti contro l’Eintracht Francoforte.

“L’Eintracht ha scelto di evitare il tracollo per l’impossibilità di legare un rivale vorace che sogna di superare l’asticella degli ottavi che gli è sempre stata negata”.

I tedeschi volevano soffocare gli italiani, scrive il quotidiano spagnolo, rendere difficile per loro far arrivare palla al potente attacco, ma non ce l’hanno fatta.

Nemmeno il rigore fallito ha preoccupato il Napoli: “era solo questione di tempo prima che prendessero il sopravvento“. E così è stato, grazie a Lozano e Osimhen. L’espulsione di Kolo Muani ha solo peggiorato le cose, infatti è arrivato anche il secondo gol del Napoli.

Per il Napoli di Spalletti non cambia nulla tra campionato e coppa: “cammina per l’Europa con lo stesso passo fermo che in Italia”.

