Ihattaren ci risiamo: arrestato con l’accusa di aver aggredito l’ex fidanzata

Lo scrive De Telegraaf: interrogato e trattenuto in custodia. La polizia non conferma e nemmeno il suo avvocato.

Secondo quanto riporta De Telegraaf, Mohamed Ihattaren è di nuovo nei guai. Il calciatore è stato arrestato dalla polizia ad Amsterdam domenica, accusato di aver aggredito la ex fidanzata. Sarebbe stato interrogato e trattenuto in custodia. La polizia di Utrecht non vuole confermare l’arresto in via ufficiale e l’avvocato di Ihattaren, contattato da De Telegraaf, non ha rilasciato commenti. I vicini di casa, però, raccontano di aver visto la polizia in azione.

È la seconda volta in poco tempo che il calciatore viene ammanettato. A novembre è stato arrestato per minacce.

