I tifosi dello United ringraziano la mamma di Rabiot per la vittoria della Carabao Cup

Su Twitter: “Questo trofeo è dedicato a Veronique Rabiot. Grazie a lei suo figlio non ha firmato con lo United e ci ha permesso di prendere un giocatore più forte come Casemiro”

Sembra che i tifosi del Manchester United si siano fatti prendere da un’isteria inspiegabile. Dopo la vittoria del Manchester United in finale di Carabao Cup contro il Newcastle, i tifosi hanno festeggiato il trofeo, arrivato dopo sei anni di astinenza, elogiando il lavoro dell’allenatore e la prestazione dei propri beniamini.

Su tutti l’uomo copertina è senz’altro Casemiro, autore di una partita di sostanza oltre che del gol del vantaggio. L’ex Real ha sfruttato al meglio il calcio piazzato di Luke Shaw e di testa l’ha messa alle spalle del redivivo Karius. Un autogol di Botman, la seconda rete dello United, su un tiro deviato di Rushford.

Dopo i complimenti al centrocampista però, sono arrivati i ringraziamenti anche alla mamma di Rabiot, Veronique.

This trophy 🏆 is dedicated to Veronique Rabiot for rejecting Manchester United to sign her son Rabiot in summer so as Manchester United signed the most relevant player Casemiro! #MUFC pic.twitter.com/MjNgC2jKAi — Crispo Guet 🇸🇸 (@CrispoGuet) February 26, 2023

Il merito di Veronique è quello di aver frenato il trasferimento del figlio dalla Juventus al Manchester United. Questo ha permesso al club inglese di virare su Casemiro e, a posteriori, le ultime partite danno ragione alla squadra di Ten Hag. Casemiro, infatti, è stato autore anche di una partita mostruosa nello spareggio di Europa League contro il Barcellona, permettendo alla sua squadra di approdare agli ottavi.

Adesso i tifosi chiedono in massa di recapitare una medaglia anche a mamma Veronique:

When do we send Rabiot’s mum a winner’s medal? This is her success as much as it is anyone else’s in the Manchester United group. — Red (@ThatBoyGiggsy) February 26, 2023

C’è addirittura chi ringrazia anche il Tottenham per non aver scelto come allenatore Ten Hag, prima di ingaggiare Conte:

I would like to thank @Spurs_India @SpursOfficial for not appointing Eth as your manager. And would also like to thank Veronica Rabiot to help us buy Casemiro. ❤️ Tottenham X Veronica 🙌#MUNNEW #CarabaoCup #ManchesterUnited — Black Superman ❁ (@Pranaffff) February 27, 2023

Una cosa è certa, la mamma di Rabiot ha cambiato la vita ai tifosi dello United:

