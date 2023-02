I guai giudiziari di Inter e Milan, il derby di Milano è anche in tribunale (Repubblica)

L’8 marzo a Milano udienza per Zhang che deve restituire 300 milioni alla China Construction Bank Asia. In Procura si indaga sulla cessione del Milan

Povera Milano, scrive Repubblica che alla vigilia del derby fa il punto sui problemi di Inter e Milan alla vigilia del derby. Un capitolo è dedicato ai guai giudiziari.

Ultima noia che accomuna i due club – non coinvolti – sono le vicende giudiziarie dell’azionista, nel caso dell’Inter, e dell’ex azionista, in quello del Milan. Come riportato da Calcio e Finanza, al tribunale di Hong Kong la China Construction Bank Asia, nel chiedere 300 milioni di prestiti non onorati a Steven Zhang, punta a rifarsi «sui suoi beni in Italia… come i debiti che gli sono dovuti dall’Inter o le partecipazioni nell’Inter», un’azione analoga sarebbe stata avviata a New York. Un’udienza civile sul punto è fissata a Milano per il prossimo 8 marzo. Nello stesso palazzo, ma in procura, è aperto il fascicolo a carico di ignoti sulla cessione del Milan da parte di Elliott la scorsa estate, a partire da un esposto dell’ex socio di minoranza Blue Skye. L’ipotesi di lavoro dei pm è una presunta appropriazione indebita.

ilnapolista © riproduzione riservata