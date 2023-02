Guardiola: «Il mercato del Chelsea? Ricordo i club che chiesero l’espulsione del City dalla Premier»

Tra questi c’era anche il Chelsea: «Oggi per spesa siamo il quinto club negli ultimi cinque anni». Klopp: «Non dirò nulla senza il mio avvocato»

Guardiola e il Chelsea, polemica a distanza sulle spese folli dei Blues.

L’ultimo pareggio del Chelsea in Premier League contro il Fulham ha riacceso il dibattito sulla campagna acquisti dei blues.

Dalla Bbc arrivano critiche non solo per le cifre spese, ma anche per la mancanza di un numero 9 puro (Aubameyang è stato escluso dalla lista Champions), alla Kane per intenderci:

“Il Chelsea ha speso più di 500 milioni di sterline per 17 nuovi giocatori durante le ultime due finestre di mercato, ma la mancanza di un attaccante clinico è stata dolorosamente chiarita nello 0-0 contro il Fulham venerdì. […] La squadra di Graham Potter si trova al nono posto in classifica, nove punti dietro il Manchester United, quarto, avendo ottenuto solo una vittoria nel 2023, segnando tre gol nelle sette partite dall’inizio dell’anno.“

L’unica nota positiva in una serata in cui ci si aspettava molto di più dal Chelsea è stato il campione del mondo, Enzo Fernandez:

“Il centrocampista argentino vincitore della Coppa del Mondo Enzo Fernandez, che ha firmato per la cifra record britannica di 107 milioni di sterline il giorno della scadenza, ha impressionato, ma la mancanza di qualità nell’ultimo terzo si è rivelata quando le prime quattro speranze del Chelsea hanno ricevuto un altro duro colpo. Il Chelsea ha speso 288 milioni di sterline a gennaio, ma solo Fofana è arrivato come attaccante riconosciuto.“

Si tratta della solita parabola del calcio, “i soldi non portano trofei”, e a ricordarlo ci hanno pensato due che di soldi ne hanno speso, ma hanno anche saputo creare una vera squadra. Guardiola ricorda quando in Premier c’era un clima ostile contro il City dello sceicco:

«Quello che il Chelsea ha deciso di fare non è affar mio. Otto club ci hanno accusato… non lo dimentico. Otto o nove squadre della Premier League (fra cui anche il Chelsea, ndr), hanno inviato una lettera alla Premier League per essere espulsi dal campionato. Questo è successo a noi. Quando siamo la quinta squadra che spende nettamente, negli ultimi cinque anni. Quindi questa è la realtà».

[🎙️] Pep Guardiola: “I know what will happen. What Chelsea have done, it’s none of my buisness. The market is wow.” #ManCity pic.twitter.com/biKQFUkCUm — City Zone (@City_Zone_) February 3, 2023

Più morbido, e tagliente, Klopp:

«Non dirò nulla senza il mio avvocato. Non capisco come sia possibile, ma non sta a me spiegare come funzionano le cose. Non capisco questa parte del business, ma certamente sono grandi cifre. Comunque sono tutti giocatori molto bravi, perciò complimenti a loro»

