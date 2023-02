Ghoulam: «Avremmo potuto vincere lo scudetto anche ai miei tempi»

A BeIn Sport: «C’è costanza fuori dal campo. Sapevamo che prima o poi le cose sarebbero andate a nostro favore. Non mi sorprende che il Napoli sia al top»

Faouzi Guolam torna a parlare del Napoli e del suo periodo nel capoluogo campano ai microfoni BeIn Sport. Il terzino algerino, che ora milita all’Angers dopo lo svincolo dalla società azzurra dello scorso giugno, rivela:

«Ogni anno eravamo in corsa per il titolo. C’è costanza fuori dal campo: allenatore, dirigenza… Sapevamo che prima o poi le cose sarebbero andate a nostro favore. Non mi sorprende che il Napoli sia al top, ma penso che avremmo potuto vincere lo scudetto anche ai miei tempi».

