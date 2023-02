«Fu Allegri a dire a De Laurentiis di prendere Spalletti» (Zazzaroni)

Sul Corsport: disse no a De Laurentiis (erano arrivati ai contratti), ebbe parole di stima per Spalletti che il presidente aveva bloccato da molto tempo.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport srive di Allegri e racconta un aneddoto.

«Prenda Luciano, è bravissimo». Dopo aver detto a Aurelio De Laurentiis che al Napoli non sarebbe più andato (erano arrivati ai contratti) Allegri ebbe parole di stima per Spalletti che il presidente aveva bloccato da molto tempo. In quel periodo Max, che veniva da due anni di stop e aveva ritrovato forti motivazioni, sentiva l’interessamento del Real Madrid sempre più concreto e si godeva la fase del corteggiamento plurimo al punto che, la sera prima di farsi convincere da Andrea Agnelli, accompagnato da Giovanni Branchini andò a cena con Marotta e Ausilio: gli offrirono la panchina lasciata libera da Conte.

Dunque, qualcosa di buono Allegri ha combinato negli ultimi venti mesi: ha centrato l’allenatore per il Napoli.

