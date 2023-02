Elmas: «In partite difficili come questa bisogna soffrire e stringere i denti» 

A Dazn: «Sono felice, tutti siamo importanti in questo momento. Cerco di dare sempre il massimo, spero di stare giocando bene».

Nel post partita di Sassuolo-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante e centrocampista del Napoli, Elmas.

Siete a +18, si può pronunciare finalmente la parola scudetto?

«Ci sono ancora tante partite, guardiamo partita dopo partita, siamo concentrati a prendere più punti possibili. Questa è una vittoria importantissima, siamo felici di tornare a casa con tre punti».

Saper soffrire è un’arma importante? Elmas:

«Sì. Già l’anno scorso siamo stati qua, vincevamo 2-0 e abbiamo finito in pareggio 2-2, abbiamo visto com’era difficile giocare qui, perciò stasera abbiamo fatto una cosa di più. Qualche volta devi soffrire, devi correre, cercare di fare di più anche quando sei in difficoltà. Devi stringere i denti e giocare queste partite che sono difficili. Il Sassuolo è una squadra difficile che ha vinto contro Milan, Lazio, Atalanta».

Spesso giochi titolare, spesso entri in corsa, quanta fiducia senti da parte di Spalletti? Elmas:

«Son felice, tutti siamo importanti in questo momento. Sia quando sono titolare che quando subentro cerco di dare sempre il massimo, di aiutare i compagni e la squadra. Giochiamo tutti una stagione incredibile. Spero che sto giocando bene».

Questo Napoli può stupire anche in Champions?

«Sì, finora abbiamo fatto una cosa importantissima, vediamo questa settimana, tutti sappiamo che giochiamo contro una squadra difficile, cerchiamo di fare il massimo anche là».

Il pubblico anche stasera vi ha sostenuti, vuoi mandare loro un messaggio? Elmas:

«Sappiamo come sono caldi, la gente è calda a Napoli. Anche stasera hanno fatto una cosa incredibile, sono venuti in tantissimi, siamo felici di averli con noi e spero che facciamo qualcosa di buono in questo finale di stagione».

