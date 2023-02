El Mundo: «I grandi club europei aspettano la grande svendita della Juventus»

“La reazione a catena che inizia con il caso plusvalenze si concluderà con l’uscita di molte delle sue stelle. Di Maria, Cuadrado, Paredes, Milik, Rabiot e Locatelli sono in scadenza a giugno. Chiesa, Miretti, Bremer e Vlahovic, tutti sotto i 30 anni, e hanno un ottimo mercato. E altri come Pogba, magari non se li può più permettere”.

“Il panorama – scrive ancora El Mundo – ricorda lo smantellamento del club nel 2006, dopo il caso Calciopoli che provocò la retrocessione in serie B, la perdita di due scudetti e la fuga di Ibrahimovic, Cannavaro, Thuram, Vieira o Capello”.

Secondo El Mundo l’ultimo messaggio di Agnelli apre le porte della prelazione agli alleati di Superlega: Real Madrid e Barcellona.