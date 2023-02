Di Lorenzo, una vita tra Reggina, Matera, Empoli: il talento c’è, basta saper cercare

Libero dedica un articolo al capitano del Napoli in settimana celebrato anche dalla Uefa e ne ricorda la carriera calcistica

Il quotidiano Libero celebra Giovanni Di Lorenzo capitano che il Napoli è andato a pescare in provincia. A conferma che il talento c’è, basta saper pescarlo.

Scrive Claudio Savelli su Libero:

Sette anni fa ci avrebbe scommesso zero euro, la cifra che servì al Matera per prelevarlo dalla Reggina in fallimento («Dopo tutte le risorse che avevo investito nel mio sogno, non avevo più una squadra») e schierarlo per due stagioni in Lega Pro. (…) Nel biennio successivo, il terzino passava all’Empoli («Il destino: l’occasione della vita vicino alla mia terra, il meraviglioso borgo di Ghivizzano in provincia di Lucca») di Andreazzoli e lo issava dalla B alla A.

Di Lorenzo oggi ha 29 anni ed è un terzino di livello continentale. Lo è perché è migliorato costantemente nel tempo, una capacità rara che infatti viene riconosciuta prima dai calciatori-colleghi che dai dirigenti. Lo dimostra l’elezione a capitano avvenuta quest’estate, diversa dal classico «chi ha più presenze»: Spalletti chiede allo spogliatoio se è d’accordo che sia Di Lorenzo a indossare la fascia e il gruppo risponde «sì» all’unanimità.

In campionato ha saltato solo 11 minuti, in Champions appena 10. È partito sempre titolare. Spalletti lo ha risparmiato solo con la Cremonese in Coppa Italia e, guarda un po’, il Napoli ha perso ai rigori. Trenta partite, 2679’ in campo, tre gol, cinque assist, chissà quanti chilometri.

