Di Lorenzo: «In Champions il primo obiettivo sono i quarti e poi vediamo»

A Sky: «Sul gol? Ho visto lo spazio ed ho provato a inserirmi poi è stato bravo avara a trovarmi col colpo di tacco»

Il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Sky subito dopo il fischio finale della sfida Champions contro l’Eintracht

Si poteva fare qualcosa in più?

«Ha ragione Capello, forse euqslche occasione dovevamo sfruttarla meglio, però siamo contenti di questa vittoria su un campo difficile

Lo sapevamo che ra una partita difficile, c’è stato un inizio contrato con loro che stavano chiusi dentro. Poi siamo usciti alla distanza con il nostro palleggio»

Grande gol

«Sicuramente segnare in Champions è bellissimo e quest’anno è la seconda volta che mi capita. Abbiamo sentito fin da subito che c’era la giusta atmosfera, fin dagli spogliatoi»

Sentite che è la grande occasione?

«Naturalmente in campionato sappiamo he abbiamo una grandissima occasione, ma la squadra sa che mancano tante partite e può succedere di tutto. Abbiamo dimostrato che nonostante i punti di vantaggio affrontiamo ogni partita come una finale e significa che siamo un gruppo serio. Per la Champions il primo obiettivo sono i quarti e poi vediamo»

Sul gol

«Ho visto lo spazio ed ho provato a inserirmi poi è stato bravo avara a trovarmi col colpo di tacco. Sono movimenti che proviamo e fortunatamente è andata bene»

Ci avete preso un po’ a prendere le misure

«C’è stata una partenza contratta anche per merito loro che sono una buona squadra e dovevamo stare attenti, poi siamo stati bravi a prendere le misure»

