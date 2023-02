Dani Alves, Pumas chiede un risarcimento di quasi 5 milioni di euro per averlo dovuto licenziare

Il club messicano gli contesta la violazione della clausola contrattuale relativa ad inadempimenti gravi e minaccia di rivolgersi alla Fifa

I Pumas, squadra messicana che ha licenziato Dani Alves dopo la carcerazione per l’accusa di stupro, chiede al giocatore un risarcimento di 5 milioni per aver violato i termini di condotta previsti nel contratto firmato con il club nel 2022. Uol Sporte scrive che il 20 gennaio scorso, data dell’arresto di Alves, il consiglio di amministrazione del club ha inviato a Daniel Alves una mail annunciando la risoluzione del contratto e notificandogli la richiesta di un risarcimento di 5 milioni di euro.

Nella mail, appunto, il club fa valere la clausola che contempla il caso in cui il giocatore sia coinvolto in un caso di doping, “in qualsiasi scandalo reso pubblico” o in “qualsiasi atto considerato reato secondo la legislazione del Paese in cui è avvenuto”. In quest’ultimo caso rientra l’accusa di stupro, da qui la violazione contestata e la richiesta di risarcimento economico. Nella lettera inviata a Dani Alves, Pumas scrive:

“Per inadempimenti gravissimi del calciatore, nei termini previsti dal quattordicesimo e quindicesimo comma del contratto, il calciatore è irrimediabilmente tenuto a rimborsare alla società il pagamento dell’indennità prevista dal quindicesimo comma del contratto, nella misura di 5 milioni di dollari netti, cioè al netto di ogni imposta o ritenuta”. Pumas minaccia Dani Alves di rivolgersi alla Fifa qualora il giocatore non pagasse il risarcimento. “Pumas si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione davanti alla Fifa e/o in qualsiasi altra giurisdizione pertinente e competente, per richiedere un risarcimento, che è stato concordato nel termini della quindicesima clausola del contratto”.