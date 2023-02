Damascelli: Agnelli combatte ancora per la Superlega come l’ultimo giapponese in guerra

Sul Giornale. “Inseguire ancora questo sogno infantile e presuntuoso significa non avere compreso che l’avventura è finita”

Andrea Agnelli come Hiroo Onoda, l’ultimo giapponese in guerra. Il paragone è di Tony Damascelli, su Il Giornale. Hiroo Onoda era un soldato giapponese che fu ritrovato nella giungla dell’isola filippina in cui era stato mandato a fermare il nemico trent’anni dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale. Era rimasto lì, a nascondersi, convinto che la guerra non fosse finita, spiega Damascelli.

“Quando fu rintracciato si oppose a infermieri e polizia e per questo venne arrestato. Escludo che l’epilogo possa essere uguale ma Andrea Agnelli è il militare piemontese che pensa ancora di combattere ma a differenza di Hiroo

Onoda, non ha scelto la giungla per nascondersi, ma concede interviste”.

L’ultima rilasciata dall’ex presidente della Juventus è quella a De Telegraaf, in cui ha rilanciato ancora una volta l’idea della Superlega. Damascelli scrive:

“Ciò che sconcerta è il fatto che, in un momento assai delicato per lui e per il club di cui è stato presidente, venga malamente (o astutamente) gestito da chi si occupa della sua comunicazione, portandolo a gaffes o scelte inopportune. Sarebbe questo il momento del silenzio o di una presa di coscienza dignitosa, ammettendo errori e responsabilità evidenti, non soltanto nelle indagini ma nella sostanza della situazione finanziaria del club. Le dimissioni da tutti gli incarichi societari sono state spontaneamente costrette e rappresentano il bilancio di un mandato glorioso ma suicida, imprevisto solo da chi non gli ha suggerito prudenza e saggezza contabile. La superlega è stato un sogno infantile e presuntuoso, inseguirlo ancora significa non avere compreso che l’avventura è finita. Basterebbe leggere la storia di Hiroo Onoda”.

