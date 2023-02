Chiappero (avvocato Juventus) difende Santoriello: «Non ha mai confuso il calcio con il diritto»

«Fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera»

Ci ha pensato La Stampa di John Elkann (a conferma di quel che vi abbiamo sempre scritto sin dal primo giorno: i fatti vanno letti politicamente, altrimenti le notizie sono come le tabelline a memoria) a scendere in campo in difesa del pm Santoriello il titolare dell’inchiesta Prisma che a un convegno del 2019 disse: «Odio la Juventus, sono tifoso del Napoli». Il popolo bianconero è insorto, il ministro Abodi subito è intervenuto su Twitter:

Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui. — Andrea Abodi (@andreaabodi) February 6, 2023

La Stampa di Elkann ha pubblicato un articolo in difesa del pubblico ministero (ve lo riportiamo nuovamente). Nell’articolo parla anche Luigi Chiappero l’avvocato Juve nel caso Suarez e anche nell’inchiesta Prisma.

Sulla polemica che sta investendo uno dei tre pm titolarti dell’inchiesta prisma si è espresso stamattina l’avvocato Luigi Chiappero, uno dei più noti penalisti d’Italia, che nel procedimento difende due ex dirigenti bianconeri (Marco Re e Stefano Bertola): «Santoriello? Un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera».

ilnapolista © riproduzione riservata