Arsenal-City in contemporanea alla Champions per uno scambio di favori

La vicenda risale al periodo della morte della Regina Elisabetta II quando si giocò Psv-Arsenal al posto della sfida con il Manchester City

Nella seconda serata degli ottavi di Champions League, dove andranno in scena Borussia Dortmund-Chelsea e Club Brugge-Benfica, ci sarà anche il recupero di Premier tra Arsenal e Manchester City. A termini di regolamenti della Uefa la sfida del campionato inglese non si potrebbe giocare perché va in conflitto con le due competizioni, ma allora perché si gioca? La contemporaneità delle partite è un eccezione che arriva da uno scambio di favori tra le due federazioni che risale ai tempi della morte della regina Elisabetta II, quando sospesero la Premier.

In questo caso la Federcalcio europea ha fatto un’eccezione dal momento in cui la Premier League era andata incontro alla stessa UEFA all’inizio di questa stagione, consentendo di programmare il match tra PSV e Arsenal di Europa League (inizialmente rinviato per la morte della Regina Elisabetta II) proprio nella serata in cui Arsenal e City avrebbero dovuto affrontarsi in campionato. Si è dunque trattato di uno scambio di favori.

Ma la questione non si esaurisce con la Premier, lo stesso discorso può essere esteso alla sfida tra Elche e Real Madrid, valida per la Liga spagnola e in programma anch’essa questa sera, sempre alle ore 21.00. Quello che è venuto meno è l’accordo tra l’associazione delle leghe europee e la Uefa, accordo che prevedeva di evitare la contemporaneità delle sfide di campionato con quelle europee.

Intesa tuttavia modificata, come mostra anche la situazione attuale. In sostanza, la stessa Serie A potrebbe anche scegliere di fare disputare gare in contemporanea con le sfide di Champions League. Situazione che per ora non si dovrebbe verificare, considerando che la Lega ha già fornito il calendario fino al prossimo aprile senza mettere gare negli stessi orari delle coppe. Ma, in caso di eventuali partite sospese e poi recuperate, potrebbe avvenire

