Negreira minacciò il Barcellona e Bartomeu di rivelare tutto dopo l’interruzione dei pagamenti (el Mundo)

In Spagna il Barça è al centro dei riflettori mediatici non tanto per la bella partita di Europa League contro il Manchester United pareggiata 2-2, una sfida dal lontano sapore di finale di Champions ma per la vicenda Negreira.

Il Barça è quindi al centro della bufera per il “caso Negreira”, i pagamenti milionari alla società del vicepresidente degli arbitri spagnoli per consulenze tecniche e informazioni sugli arbitri.

Oggi el Mundo è entrato in possesso di alcuni documenti che Negreira avrebbe inviato al club catalano quando interruppe i pagamenti. Negreira minacciò di far scoppiare un enorme scandalo.

“José María Enríquez Negreira ha inviato un burofax (una sorta di fax molto utilizzato in Spagna certificato in modo legalmente affidabile, ndr) all’allora presidente del club del Barça, Josep Maria Bartomeu, a cui EL MUNDO ha avuto accesso esclusivo, in cui lo avvertiva che se avesse smesso di pagarlo avrebbe pubblicato tutte le irregolarità che «Ho conosciuto e sperimentato in prima persona in relazione al club».”

Il documento risale al 5 febbraio del 2019, quando alla presidenza del club sedeva Bartomeu e lo stesso aveva deciso di interrompere questo servizio di dubbia legalità. L’ultima fattura pagata all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale coincide proprio con l’uscita di Negreira dal comitato.

Nel documento Negreira scrive di essere molto amareggiato per “l’interruzione del rapporto di collaborazione”:

«Sono molto sorpreso e deluso». «Dopo tutto questo tempo insieme lo prendo come un insulto personale assolutamente ingiustificato».

Ma all’amarezza si aggiungono le minacce:

«Ho la ferma intenzione di sporgere denuncia in tribunale, che avrà sicuramente conseguenze negative. Finora non ho avviato queste azioni proprio per evitare gravi conseguenze, nutrendo la speranza di raggiungere un’intesa», ha aggiunto. Subito dopo, ha alzato ancora di più i toni: «Non credo che un altro scandalo favorirà il club».

Un comportamento, quello dell’ex arbitro, ambiguo, che oscilla anche verso una dichiarazione di non belligeranza con il Barça:

«Nonostante questo, e pur rientrando nel mio diritto di informare pubblicamente l’autorità di tutto ciò che so e posso provare e che contestualizza perfettamente lo scenario in cui mi sono mosso e relazionato a lei e ai precedenti presidenti, non voglio rinunciare l’opportunità di raggiungere un accordo equo per entrambe le parti». Un’alleanza che, a suo avviso, sarebbe lontana dall’accordo «sproporzionatamente ingiusto a cui la società vuole sottopormi».”

Continua su questa linea il documento pubblicato da el Mundo, tra minacce Bartomeu e mano distesa per trovare un accordo. Negreira infine conclude:

«Chiedo che si tenga un incontro privato tra noi due, assolutamente confidenziale, per poter risolvere definitivamente questa vicenda per e per il bene di tutti. Aspetto che tu mi convochi urgentemente a questo riguardo. Altrimenti capirò che non solo mi costringi, ma mi provochi a fare tutto ciò che è in mio potere per difendere i miei interessi».

