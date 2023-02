Calvo: «Allegri sa che la Juve genera sempre pressione, ma noi lo vediamo sereno»

A Dazn: «Ha avuto un diverbio con un tifoso, ma stava solo difendendo i suoi giocatori. Oggi la Juventus vive di mini obiettivi»

Poco prima del fischio d’inizio della sfida contro lo Spezia, il CFO della Juventus, Francesco Calvo, è stato intervistato ai microfoni di Dazn.

È d’accordo nel dire che oggi dalla Juventus ci si aspetta una risposta?

«Noi sempre ci aspettiamo una risposta sul campo dai nostri ragazzi, dalla nostra squadra, per cui sì, come ha detto anche l’allenatore, noi oggi viviamo di mini obiettivi, e il primo obiettivo è quello della partita di stasera. Quindi assolutamente sì, siamo fiduciosi e siamo convinti dei nostri mezzi»

Allegri ha parlato della società alla squadra. Che approccio avete avuto nel cercare di far sentire la vostra presenza alla squadra?

«L’approccio per noi è molto semplice, abbiamo una struttura snella, che quindi è composta da poche persone: penso al nostro amministratore delegato Maurizio Scanavino, al direttore sportivo Federico Cherubini, a me e all’allenatore, quindi la vicinanza o la vita della società è fondamentalmente di confronto, di presenza fisica, tutti i giorni, con l’allenatore, e di un confronto, di un dialogo continuo che si sviluppa veramente nella quotidianità, dal mattino alla sera»

Allegri negli ultimi giorni è apparso molto focoso. Lei come lo vede?

«Stare alla Juventus genera sempre pressione e questo il mister lo sa benissimo. Io non lo definirei focoso, sì, ha avuto un diverbio con un tifoso in tribuna, ma stava solo difendendo i suoi giocatori che venivano immeritatamente fischiati, per cui è intervenuto a difesa dei suoi uomini. Nella quotidianità, noi lo vediamo assolutamente sereno, concentrato e determinato nel conseguire i risultati che ci aspettiamo»

