Baschirotto-mania in Spagna: è un fenomeno come Adama Traoré

Sport.es: “Da questa stagione è salito alla ribalta Federico Baschirotto. Tra le sue imprese spicca quella di aiutare Umtiti a sentirsi di nuovo un calciatore”

In Spagna sono letteralmente impazziti per Federico Baschirotto. Con il suo lecce, il difensore sta disputando un ottima stagione con tre gol da quando è iniziato il 2023.

Certo un difensore di tutto rispetto ma in Spagna esagerano. Marca inizia l’articolo su di lui così:

“Fino ad ora, il titolo di “calciatore più forte del mondo” era conteso da nomi come Adebayo Akinfenwa o Adama Traoré.Da questa stagione, però, è salito alla ribalta un nuovo nome: Federico Baschirotto.”

E ancora: “il bodybuilder arrivato dalla fattoria del padre a essere il protagonista della Serie A.”

L’attenzione rimediata dalla stampa spagnola è dovuta anche all’intesa con il compagno di reparto Umtiti, ex Barça:

“Insieme a Samuel Umtiti , Baschirotto forma una delle coppie più forti della Serie A. Sono arrivati nella parte destra della classifica, è una delle difese che subisce meno gol (25 in 22 partite). Nel caso di Baschirotto era un terzino destro. In Questa stagione viene impiegato come centrale continuamente. E forse rimmarra un difensore centrale.”

Ma anche sport.es, portale spagnolo, ha notato le prestazioni di Baschirotto:

“L ‘Adama Traoré italiano ‘, il ‘Super-Baschirotto’… Sono tanti i soprannomi che ha. Oltre a esibirsi meravigliosamente in campo ed essere alla pari con i migliori difensori centrali della competizione, il suo fisico scolpito e le sue celebrazioni che imitano le pose di un bodybuilder lo postulano come l’uomo della moda in Europa. Tra le sue imprese spicca quella di aiutare Umtiti a sentirsi di nuovo un calciatore.”

