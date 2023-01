La Lazio di Sarri perde in rimonta 2-1 a Lecce, dai suoi tifosi buu razzisti a Umtiti e Banda

Lazio raggiunta in classifica dalla Roma che ha battuto 1-0 il Bologna con tanta sofferenza e salvataggio nel finale di Abraham

La Lazio di Sarri perde in rimonta 2-1 a Lecce e si fa raggiungere in classifica dalla Roma di Mourinho che invece batte 1-0 il Bologna pur con tanta sofferenza nel secondo tempo e nel finale e salvataggio clamoroso di Abraham.

A Lecce i tifosi della Lazio hanno subito ricordato chi sono, con ululati razzisti nei confronti di Banda e Umtiti. La partita è stata interrotta per un minuto con annuncio dello speaker che ha invitato a non ripeterli. Dubitiamo che Lotito si comporti come Ronaldo il fenomeno che ha preso le distanze dai tifosi del suo Valladolid che hanno ricoperto Vinicius di buu razzisti.

La Lazio di Sarri è durata trenta minuti. Gol di Immobile che è diventato il nono marcatore della storia della Serie A (ha raggiunto quota 189), poi ha sprecato qualche occasione. Dopodiché, nella ripresa, è uscito il Lecce di Baroni che prima ha pareggiato con Strefezza e poi è andato in vantaggio con Colombo. Il Lecce ha giocato un secondo tempo di grande intensità, la squadra di Sarri è scomparsa dal campo. Ottima partita difensiva e in fase di impostazione di Umtiti e anche del solito Baschirotto.

A Roma, invece, i giallorossi sono andati in vantaggio dopo sei minuti su rigore procurato da Dybala. Buona Roma nel primo tempo, poi tanta sofferenza nella ripresa. Ora le romane sono in classifica a pari punti: 30.