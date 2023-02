Barcellona, Ansu Fati vuole andare via. Ci sono Bayern e United ma la clausola è di un miliardo

Il ventenne ha un contratto fino al 2027 e non gioca sempre. Xavi: «Bisogna essere pazienti con lui, le cose funzioneranno»

La situazione di Ansu Fati al Barcellona non è semplice. La giovane stella spagnola (vent’anni) non è un titolarissimo nello scacchiere di Xavi e la sua vicenda non sta passando sotto traccia alle big del calcio europeo. Ansu Fati ha un contratto con il Barcellona fino 2027 con una clausola rescissoria di un miliardo di euro che nessuna squadra vuole esercitare. Tra i club che hanno richiesto Ansu Fati c’è il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. Al club bavarese piace molto il nazionale spagnolo, anche se finora non c’è stata alcuna offerta, scrive El Mundo Deportivo. Altro club che si è fatto avanti nelle ultime settimane è il Manchester United ma i Red Devils non intendono accelerare prima dell’estate, scrive Espn in un suo articolo.

A far chiarezza sulla situazione ci ha pensato l’allenatore del Barcellona Xavi nella conferenza stampa di oggi. Il tecnico catalano è conscio della situazione ma chiede pazienza in primis al giocatore, chiedendogli la fiducia e sottolineando quanto Fati sia dotato di una mentalità molto forte. Il giovane è un classe 2002 ed ha ancora molta strada davanti ma, chiede di giocare. Così Xavi nella conferenza sul suo giocatore:

«Bisogna essere pazienti con lui, le cose funzioneranno. Abbiamo molta fiducia in lui. Ha una mentalità straordinaria ed è una grossa risorsa per il club. Ha bisogno di tempo, ma ora non è il momento di parlare di una sua cessione».

