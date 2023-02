Ansu Fati toglie la palla del pareggio a Lewandowski che non la prende bene (Video)

As spiega che negli spogliatoio ha spiegato ad Ansu Fati che deve dosare la sua voglia di segnare a tutti i costi, perché può finire per danneggiare la squadra.

Robert Lewandowski ha concluso la partita tra Manchester United e Barcellona all’Old Trafford visibilmente sconvolto dopo un’azione di gioco di Ansu Fati da lui ritenuta inopportuna. La sua frustrazione non riguardava solo l’eliminazione dall’Europa League, ma soprattutto il fatto che il 9 blaugrana aveva avuto la possibilità di pareggiare negli ultimi minuti, ma il compagno di squadra gli aveva praticamente tolto il gol dalle mani. L’azione incriminata nasce da un cross di Ferran Torres all’interno dell’area, nei minuti di recupero, Lewandowski era sulla traiettoria e pronto a calciare in porta, ma Ansu Fati gli ha letteralmente rubato il pallone.

A fine partita si è visto un Lewandowski molto arrabbiato. Prima è andato dall’autore del cross, Ferran Torres, per spiegare con gesti visibili che era in una posizione invitante per segnare e poi si è recato anche da Jordi Alba per esprimere il suo disappunto per questa azione della giovane promessa del Barcellona.

Come sottolinea As, negli spogliatoi il nazionale polacco ha rimproverato l’azione al compagno di squadra. Lewandowski gli ha fatto vedere che è la seconda volta che gli strappa un gol nettissimo dentro l’area, esortandolo a stare più attento in questo tipo di azioni e a dosare la sua voglia di segnare a tutti i costi, perché può finire per danneggiare la squadra.

Si apprende dal media spagnolo che Fati si è scusato, assicurando di non averlo visto e di ritenere di essere in una posizione migliore per concludere in porta, anche se ha riconosciuto che il suo tiro era piuttosto brutto.

