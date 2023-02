Alba Parietti: «Certo che ho il chirurgo estetico, il Duomo di Milano non l’hanno restaurato?»

Al Corsera: «Più che seduttrice, sono una motivatrice. L’uomo vincente non mi piace. Vittorio Sgarbi disse che sono un monumento nazionale»

Alba Parietti intervistata dal Corsera dopo le parole di Sandy Marton (cantante anni 80).

Alba Parietti, ha visto che ha detto di lei Sandy Marton al «Corriere»?

«Ho letto e, dopo, l’ho anche sentito. Sostanzialmente, dice che ha cominciato a credere in se stesso grazie a me».

Più che altro, dice che con le donne era totalmente timido, ma che, dopo un flirt con lei, è diventato «un mostro di sex appeal».

«La sua è stata una dichiarazione postuma. Mi succede sempre così: quando stanno con me tacciono, dopo, confessano che sono stata la donna che hanno amato di più».

«Più che campionessa di seduzione, io sono campionessa di motivazione. E sono talent scout di talenti. Gli dicevo che lo invidiavo, che volevo essere lui. A volte, si faceva prendere dall’insicurezza, mi faceva tenerezza, a volte, era malinconico. Però è sicuramente un maschio alfa, con tratti di allegria, dolcezza, una risata stupenda. A me non piace l’uomo vincente, i vincenti sono spietati, a me sono sempre piaciuti i dannati o quelli che avrebbero potuto fare di più. In fondo, anche io avrei potuto fare di più, ma rispetto alla carriera, ho sempre privilegiato la mia libertà. (…) A me non piace l’uomo vincente, i vincenti sono spietati, a me sono sempre piaciuti i dannati o quelli che avrebbero potuto fare di più. In fondo, anche io avrei potuto fare di più, ma rispetto alla carriera, ho sempre privilegiato la mia libertà».

Ha appena messo su Instagram una sua foto versione Lolita, perché?

«Perché sto con un uomo meraviglioso che mi ha restituito l’adolescenza. Io dico sempre che bisogna avere fidanzato e chirurgo più giovani, così ti sopravviveranno entrambi».

Sta denunciando di avere un chirurgo estetico?

«Certo, mica al Duomo di Milano qualcuno ha detto qualcosa quando l’hanno restaurato? E di me, Vittorio Sgarbi, che è critico d’arte e quindi mi attengo al suo giudizio, ha detto che sono un monumento nazionale».

