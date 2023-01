Zazzaroni: Pioli is on water now

Sul CorSport. I 16 gol presi nelle ultime 5 partite fanno patologia: non funziona più niente da un mese e le assenze non sono più una giustificazione

Pioli non è più on fire. Pioli is on water now. Lo scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport dopo la sonora sconfitta del Milan contro il Sassuolo, a San Siro. Sono 16 i gol incassati nelle ultime 5 partite dalla squadra di Pioli. Le assenze che conta il Milan, se pure pesantissime, come quella di Maignan, non possono più costituire un’attenuante. Zazzaroni scrive:

“Da uno shock all’altro. Pioli is on water now. Quando ne prendi 16 nelle ultime 5 partite e addirittura tre nei primi trenta minuti con il Sassuolo a San Siro, la colpa non può essere – non è – del solo Tatarusanu, ribattezzato dalla rabbia tifosa “Tataruscarsu”: l’assenza di Maignan è pesantissima, eppure generica come attenuante. Quei sedici gol subiti fanno patologia: niente funziona più, da un mese, nemmeno la fortuna che secondo alcuni aveva aiutato il Milan on fire. Inevitabile lo scatenamento contro Pioli, l’eroe dello scudetto. Anche Massara e Maldini, che fino a otto mesi fa erano considerati i David Copperfield del mercato, sono sotto processo per l’ultima, disastrosa campagna. La verità è che quando una squadra come il Milan, destinata ai traguardi alti, passa nel giro di poco tempo dall’estrema positività alla più diffusa, totale negatività, la ricerca di una spiegazione risulta più ridicola di un 2-5 in casa. Il gioco? In fondo il gioco c’è, è tutto il resto che manca”.

Il Corriere dello Sport oggi scrive che il Milan è una polveriera sul punto di esplodere, ormai è un tutti contro tutti. Anche il tecnico non gode più di un buon rapporto con Maldini e Massara, a loro volta in rotta con la proprietà.