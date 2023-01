Vlahovic è in vendita anche a gennaio, la Juventus vuole 90 milioni (Corsera Torino)

Sul centravanti c’è l’Arsenal che si è visto soffiare Mudryk dal Chelsea. Possono andare via anche Cuadrado e McKennie

La Juventus vende e a gennaio potrebbe partire anche Dusan Vlahovic. Lo scrive il Corriere della Sera edizione Torino. Lo vuole l’Arsenal che si è vista soffiare l’ucraino Mudryk dal Chelsea. Anche McKennie e Cuadrado potrebbero partire.

Non si compra, certo. Semmai si vende. La Juve sul mercato ora è ferma per scelta, e si metterà in moto solo dopo

eventuali cessioni.

È sempre necessario prestare molta attenzione sul fronte Dusan Vlahovic per esempio. La Juve vorrebbe evitare di dover affrontare un simile scossone subito, rimandando l’eventuale discorso cessione almeno all’estate. Ma il centravanti serbo, che

continua a fare i conti con la pubalgia, è un obiettivo sensibile di alcuni club anche per il presente e non solo per il futuro: il Chelsea continua a fare l’asso pigliatutto sul mercato internazionale e dopo aver sondato proprio Vlahovic ha soffiato all’Arsenal l’ucraino Mudryk, sulle frequenze di radio Londra si sussurra di un affondo dei Gunners su DV9, mentre pure il Manchester United non molla la presa. L’agente di Vlahovic, Darko Ristic, ascolta interessato tutto. Per convincere la Juve però servirebbe un’offerta da almeno 90 milioni, ammesso che possano bastare per rinunciare a Dusan già a gennaio.