Lo stabilità oggi il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Lo stop potrebbe essere esteso a due mesi.

Verso il divieto di trasferta per tifosi di Napoli e Roma contro Salernitana e Spezia (CorSport)

Non ci saranno Daspo a vita e nemmeno il ritorno della tessera del tifoso. Ieri, durante l’incontro al Viminale con il ministro dello Sport Abodi e i presidenti di Figc e Lega Serie A, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha rimarcato la circostanza che «non servono nuove regole, bisogna applicare quelle che già ci sono». Un confronto durato circa un’ora e mezzo, durante il quale Piantedosi ha illustrato il piano anti-violenza, di cui oggi scrive il Corriere dello Sport.

“Più tecnologia nei luoghi sensibili e divieti di trasferta mirati ad alcune tifoserie in partite “critiche” per l’ordine pubblico, ma senza nuovi interventi normativi”.

Ieri sera si è riunito l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ente che individua le partite considerate a rischio maggiore di incidenti. In merito agli scontri di domenica sull’autostrada A1, però, l’Osservatorio ha passato la palla al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che si riunirà oggi. Il Corriere dello Sport spiega:

“Il Casms ha due strade a disposizione: vietare a romanisti e napoletani le prossime trasferte di La Spezia e Salerno, rinviando al ministro altre valutazioni come la possibilità di un divieto di trasferta per 2 mesi a ciascuna delle due tifoserie (ipotesi su cui si sta discutendo), oppure stabilire che per i fatti di Badia al Pino a decidere sia soltanto il capo del Viminale, che probabilmente un provvedimento lo prenderà anche per dare un segnale al Paese”.

Al termine dell’incontro di ieri, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, aveva dichiarato:

«Il ministero dell’Interno sta valutando l’adozione di misure ancora più stringenti di quelle attuali e procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Ora sono in corso di valutazione nell’osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi li valuterà il ministro dell’interno. Come Lega Serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi, tutti i partecipanti compresa la Figc. Il focus? La questione della sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi. Sono stati portati dei dati degli ultimi anni dove emerge che il numero degli scontri è diminuito. Questa collaborazione procederà in modo più intenso».