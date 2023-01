«Una volta Vialli ci fece un discorso in mutande, appena uscito dal bagno. Lui era così»

Sul Guardian il ricordo di Jon Harley: «Al Chelsea ha creato un ambiente. Conosceva il nome di tutti i giocatori delle giovanili, voleva sapere delle loro vite».

Sul Guardian, Jon Harley ricorda Gianluca Vialli. Harley ha giocato nel Chelsea dal 1997 al 2001, Vialli lo ha fatto esordire nel club quando aveva 18 anni. Oggi allena la squadra under 21 del club.

“Ogni volta che parli di Luca – e lui era Luca per tutti noi al Chelsea – la gente sorride. Mi ha fatto esordire a 18 anni nel 1998 quando era allenatore-giocatore e in un momento in cui non c’era la certezza che ce l’avrei fatta. Ma chiedi a chiunque di quella squadra giovanile, anche a quelli che non hanno avuto la possibilità sotto di lui, e diranno tutti la stessa cosa: che lo amavano. Era speciale. Nessuno troverà mai una brutta parola da dire su Luca”.

Harley continua:

“Luca ha fatto sentire tutti come se fossero suoi amici. E c’erano probabilmente migliaia di persone che si sentivano così, anche quelli che lo hanno incontrato solo una volta”.

Ad Harlington, per arrivare al campo di allenamento i giocatore della prima squadra dovevano percorrere il corridoio e passare davanti allo spogliatoio della squadra giovanile.

“Vialli era uno dei pochi che metteva sempre la testa dentro e diceva: “Buongiorno, ragazzi”. Conosceva il nome di tutti”.

Non solo: parlava con tutti.

“Voleva sapere cosa stava succedendo nelle loro vite. Ma la verità era che non c’era nessuno che non gli interessasse. Era un vero gentiluomo”.

Vialli aveva vinto la FA Cup da giocatore nel 1997, dopo la sua prima stagione con il Chelsea. Nel febbraio 1998, dopo l’esonero di Gullit, ottenne l’incarico di giocatore-allenatore.

Harley dice che sono decine gli aneddoti che riguardano Vialli, che ancora i giocatori ricordano, quando si incontrano.

“Ogni volta che mi ritrovo con i miei vecchi amici della squadra giovanile, raccontiamo storie su di lui. Com’era divertente. “Ricordi quando ha fatto questo o quando è successo quello?”“.

Harley continua ricordando i discorsi alla squadra.

“C’erano piccole cose stupide che lo rendevano un po’ diverso – e la maggior parte delle volte non credo che le facesse apposta. La parte più importante di una giornata sono i discorsi con la squadra e ricordo che una volta eravamo tutti seduti ad aspettarlo perché era in bagno. Era appena uscito e, a parte un paio di mutande, era nudo. Ha tenuto discorsi del genere alla squadra. Non stava cercando di essere divertente. Non c’era intenzione intorno a questo. Tutti dicevano: ‘Questo è Luca.'”.

In realtà, conclude, “chiunque abbia incrociato la sua strada parlerà di Luca come di una persona fantastica. Quasi trascura il fatto che fosse anche un giocatore incredibile“.