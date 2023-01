“Sarà anche poco elegante stare sempre con dieci giocatori dietro la linea della palla quando questa è tra i piedi degli avversari, però funziona. Prima o poi il gol arriva”

Sull’estetica della Juve si può discutere, ma sull’efficacia le chiacchiere tendono allo zero (CorSera)

Si può discutere dell’estetica del gioco della Juventus, ma quanto all’efficacia, le chiacchiere stanno a zero. Lo scrive il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Domenico Calcagno.

Ad impressionare, della Juve, scrive il quotidiano, non sono tanto le otto vittorie consecutive che l’hanno momentaneamente collocata al secondo posto in classifica, in attesa di Napoli e Milan, ma il fatto che, in otto partite, la Juve non abbia subito neanche un gol.

“Non sono numeri banali in assoluto, lo sono ancora meno considerando che la Juve i margini per crescere ancora li ha: si chiamano Chiesa (decisivo anche a mezzo servizio, il suo ingresso ieri è stato la differenza), Vlahovic (che prima o poi risolverà i suoi problemi), un certo Pogba. Insomma, senza badare troppo alle assenze Allegri ha costruito qualcosa di molto difficile da maneggiare per gli avversari. E se sull’estetica si può discutere, sull’efficacia le chiacchiere tendono allo zero. Sarà anche poco elegante stare sempre con dieci giocatori dietro la linea della palla quando questa è tra i piedi degli avversari, però funziona. Anche perché prima o poi il gol arriva”.

E infatti ieri il gol di Danilo, su imbeccata di Chiesa, è arrivato al 41esimo del secondo tempo.

“Nessuno segna quanto la Juve nella seconda metà delle partite”.

Venerdì la Juve affronterà il Napoli al Maradona.

“Un’altra partita di svolta alla quale la Juve arriva con tanta fiducia. Anche se, a differenza dei primi della classe, avrà solo un risultato su due a disposizione se l’obiettivo non è, come sostiene da mesi Allegri, un semplice posto tra i primi quattro”.

Queste le parole di Allegri, ieri, in conferenza stampa, in merito agli obiettivi della squadra per questo campionato:

«Il Napoli è nettamente favorito, ha tanti punti di vantaggio dopo 16 partite. Ha avuto uno stop e ci sta, direi però che il Napoli sta facendo un’annata straordinaria ed è ancora la netta favorita. Poi c’è l’Inter, il Milan… Il nostro obiettivo è rimanere tra le prime 4 e giocarci le chance in Coppa Italia ed Europa League».