Allegri è un maestro di rimonte, ma qui si sta superando (La Stampa)

La solidità difensiva e il cinismo applicato in modo scientifico sono il marchio di fabbrica con cui il tecnico ha rimesso a galla una Juve che sembrava svuotata

Allegri è un campione di rimonte, scrive La Stampa, ma stavolta si sta superando. L’analisi che fa Gianluca Oddenino della vittoria della squadra di Allegri sull’Udinese sul quotidiano torinese è un elogio al tecnico bianconero. Ha risollevato la Juventus dal buco nero in cui era finita a inizio campionato.

“Repetita Juve. L’1-0 di Cremona al 90′ non è stato un caso, visto come i bianconeri hanno subito bissato allo Stadium con il gol di Danilo che ha condannato l’Udinese a quattro minuti dalla fine. Ormai è un marchio di fabbrica, ma proprio dalla solidità difensiva di questo 3-5-2 e dal cinismo applicato in modo scientifico è ripartito Massimiliano Allegri per rimettere a galla una Juventus che sembrava una squadra svuotata”.

Dal derby con il Torino del 15 ottobre la Juventus ha portato a casa otto vittorie consecutive a rete inviolata. In attesa che oggi giochino Milan e Napoli, è seconda in classifica a 5 punti dalla capolista e a cinque giorni dal match che vedrà le due squadre contrapposte al Maradona.

“Allegri è un maestro di rimonte, ma qui si sta superando. Gli mancano ancora molti pezzi pregiati, Pogba e Vlahovic su tutti, però ieri ha ritrovato Di Maria e soprattutto Chiesa”.

Proprio Chiesa ha fatto la differenza, ieri: è stato suo l’assist per il gol di Danilo.

“La Juve sa sfruttare i cambi e la qualità della sua panchina, ma soprattutto ha imparato a difendere come una volta (756 minuti di imbattibilità non arrivano per caso) e a trovare i gol quando tutto sembra finito”.

Rispetto allo scorso anno, Allegri ha 9 punti in più in classifica dopo 17 giornate.

“Era dal marzo 2018 che la Juve non infilava così tante vittorie senza prendere gol e quelli erano tempi felici per la squadra e per il club”.