Spalletti su Kvaratskhelia: «In allenamento fa le stesse cose cui ci ha abituati»

«Si va a giocare le prossime partite fiduciosi che rimetta in pratica le qualità che ha. Oggi riceve più gabbie e raddoppi dentro il campo»

Durante la conferenza stampa pre partita tra Sampdoria e Napoli il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti ha risposto alle domande su Kvaratskhelia. Il tecnico italiano ha sottolineato la prestazione, a detta sua, di livello dell’attaccante georgiano. Di seguito le parole di Spalletti su Kvaratskhelia:

«Prima gli chiedevo delle cose che voi non ritenevate giusto che facessi. È il calciatore di grande qualità che è un po’ così nella sua costruzione totale, è uno che se non gli riescono i numeri che sa fare diventa facilmente uno sotto osservazione. Secondo me non ha fatto male, perché è stato uno di quelli entrati in area a cercare di ritagliarsi uno spazio per andare ad attaccare, è stato uno di quelli che ha calciato un paio di volte verso la porta prendendosi la responsabilità. Bisogna soltanto aspettare che ritrovi la totalità della confidenza con la partita. È tutto abbastanza sotto controllo, in allenamento si vede che fa le stesse cose a cui ci ha abituati, si va a giocare le prossime partite fiduciosi che rimetta in pratica le qualità che ha».

Continua Spalletti:

«Kvaratskhelia riceve più gabbie e raddoppi dentro il campo, può giocare in tutte e due le posizioni. Gli piace ogni tanto mettere le spalle alla linea della difesa, vuole quel pezzetto di campo da sfruttare bene, per cui si diventa limitanti per lui andando a dire questo lo sa fare e questo gli riesce di meno. Sa fare sia questo che quello e si può usare da tutte e due le parti».