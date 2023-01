Spalletti: «I nostri calciatori stanno tutti bene. Da Kvara mi aspetto la solita qualità»

In conferenza: «Sono tutti usabili, pronti alla sfida di domani. Rrahmani è stato seguito passo passo, ma bisognerà valutarlo in partita».

Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori. Stanno tutti bene, ha detto, anche quelli rientrati dagli impegni al Mondiale. Poi è chiaro che c’è chi sta meglio degli altri, ma sono tutti ugualmente utilizzabili per il match di domani a San Siro contro il gruppo di Simone Inzaghi.

«I nostri calciatori stanno tutti bene, poi c’è quello che sta benissimo e quello che sta bene e basta, ma sono tutti usabili, pronti a giocare questa grande sfida. Sapevamo da quando uscì il calendario che quella del 4 gennaio sarebbe stata una grande sfida».

A Spalletti è stato chiesto in particolare delle condizioni di Kvara, che prima della pausa per il Mondiale era stato messo ko da una lombalgia. Il tecnico ha allontanato qualsiasi dubbio sulle sue condizioni. Ha detto che l’amichevole con la Juve Stabia ha mostrato che Kvara sta benissimo.

«Kvaratskhelia? Contro la Juve Stabia è venuto fuori un bel match, Kvara e Lobotka hanno fatto un’ottima prestazione per il tempo che li ho tenuti in campo, per cui si va tranquilli ad aspettarci la loro qualità e la loro prestazione nella partita. Kvara si gestisce da solo, è un bravissimo ragazzo, ha qualità di imprevedibilità, fa diventare cose normali eccezionali, quindi per noi è un grande valore aggiunto, è un calciatore che determina dal niente l’occasione importante della partita senza aver bisogno di schemi, compagni, attenzioni particolari, stadio».

Gli unici dubbi di Spalletti riguardano Rrahmani, anche lui al rientro da un lungo infortunio, che lo ha tenuto diversi mesi lontano dal campo. Spalletti si è detto fiducioso del lavoro svolto dallo staff ma ha aggiunto che Rrahmani andrà comunque valutato sul campo.

«Rrahmani? Bisognerà gestirlo più degli altri, valutare la condizione. E’ stato seguito passo per passo, siamo fiduciosi del lavoro svolto, ma in questo caso ci vuole il risultato della partita per giudicare».