Spalletti: «i complimenti di Mourinho? Nessuno ha mai vinto a gennaio»

A Dazn: «Anche un bravo comunicatore come lui può sbagliare. I passi falsi delle altre è un segnale di quello che può succedere»

Spalletti a Dazn prima di Napoli-Roma:

«Non ho mai visto un campionato vinto a gennaio da nessuno, quello di Mourinho lo prendo come un complimento a quello che h fatto il Napoli fino a questo momento. Anche un comunicatore importante come lui qualche volta può sbagliare, perché a gennaio non ha mai vinto nessuno».

«Il Napoli non corre il rischio di adagiarsi su chi segue. L’incostanza di chi la segue è un segnale a quello che può succedere durante il campionato, abbiamo l’imposizione di fare un passo per volta e di portare dentro le partite quelle che sono le nostre qualità. Questo ci ha permesso di essere fin qui primi in classifica e spero che i miei calciatori abbiano riconosciuto che dentro questo comportamento ci sia la possibilità anche di arrivare fino in fondo».