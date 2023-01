Spalletti: «Ho visto una squadra molto matura, che ha saputo ragionare»

A Dazn: «Kim ha avuto un indurimento muscolare, non abbiamo voluto rischiare. Kvara deve ritrovare freschezza e ritmo, ma ha giocato una buona gara».

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria a Marassi. Il Napoli si lascia così alle spalle la sconfitta contro l’Inter.

Che squadra ha visto?

«Ho visto una squadra molto matura, che ha saputo ragionare in una partita che per tanti motivi poteva diventare complicata, invece hanno usato la testa e sono stati sempre sul pezzo, non l’abbiamo mai messa in discussione».

Che leader è Osimhen?

«Prima di tutto ha un modo di stare in campo che si prende tutte le responsabilità di cui c’è bisogno, quando attacca un avversario usa tutte le caratteristiche e le qualità che ci vogliono in una partita, va al duello e contatto fisico con chiunque, ultimamente ha più attenzione nei movimenti da coordinare con la squadra, è diventato un calciatore forte, è più di esempio per i comportamenti che ha. Ci sono molti leader più taciturni ma poi nella pratica hanno quella stoffa».

Come siete organizzati sui rigori?

«Siamo organizzati bene, benissimo, quindi non alluda a niente (ride). Il secondo rigore lo deve battere Elmas, perché io ho detto così. Il primo uguale: ho detto chi lo doveva battere poi loro si sono organizzati tra loro, ma noi sui rigori siamo organizzati benissimo».

Kim è stato sostituito per precauzione, cos’ha?

«Ha avuto un indurimento muscolare, non abbiamo voluto rischiare, perché poi se si infortuna in una partita così te lo perdi per qualche mese. Abbiamo fatto quello che è un’analisi corretta e su indicazione del dottore abbiamo preferito farlo uscire. Anche senza otto vittorie di fila la Juventus è una delle squadre più forti del campionato e quindi più difficile da affrontare. Per valore della rosa, per l’allenatore, per la struttura societaria, la Juventus è la più forte di tutti».

Kvara a volte sembra pensare troppo prima di fare le sue giocate?

«Kvara? E’ sempre importante che i calciatori pensino a quello che devono fare, probabilmente deve ritrovare freschezza e ritmo del primo periodo del campionato, ma non dimentichiamo che è stato fermo per i problemi alla schiena, deve riprendere il ritmo, ma oggi ha giocato una buona gara».