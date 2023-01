Spalletti: «C’è stato più di un calciatore sottotono, dobbiamo allenarci meglio»

Siparietto a Dazn: «Chi è stato sottotono? Voi. Vi ho sentito un po’ mosci in telecronaca, andavate sostituiti»

Dopo la brutta partita persa contro l’Inter, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn

Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

«Loro hanno fatto come fanno empire nel senso che cercavano di venire addosso con Chala a Lobotka e noi dovevamo essere più bravi a trovare i passaggi alla trequarti. Non siamo riusciti a farla girare con la stessa qualità di sempre, questa palla ha girato sempre un po’ lenta senza andare a scavare lo spazio dietro i due centrocampisti. Forse possiamo fare di già sotto l’aspetto della qualità. Con più di un calciatore siamo stati un po’ sottotono»

Chi?

«Voi. Vi ho sentito un po’ mosci in telecronaca, andavate sostituiti»

Troppo lenti a far girare palla

«Questo fatto di farla girare a destra e sinistra per creargli un disordine, ma se la fai girare lentamente poi non riesci a entrare perché loro sino già ben piazzati e diventa un uno contro uno da dover saltare l’uomo»

Nel secondo tempo avete avuto più difficoltà, forse potevate essere più diretti

«Qualche volta gli abbiamo randellato addosso, ma Acerbi è un cliente scomodo sulle palle lanciate. Si può giocare in qualsiasi maniera, ma bisogna fare le cose più velocemente e con più qualità»

Ora come si gestisce questa sconfitta?

«Si gestisce bene, nel senso che ci si riallinea meglio di come ci siamo allenati e questo dipende da me, perché per quello che abbiamo fatto vedere stasera il livello è stato più basso delle nostre possibilità. Per cui bosgona allenarsi meglio e poi andare a giocare e far vedere cosa si produce»