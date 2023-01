Sky, oggi è l’ultima di Bereszynski alla Sampdoria

In dirittura d’arrivo l’acquisto del terzino polacco Bereszynski dal Napoli. Il calciatore arriverà in azzurro con uno scambio con Zanoli che passerà in blucerchiato. Il terzino potrà essere utilizzato sia in campionato che in Champions e andrà ad occupare il ruolo di vice Di Lorenzo anche se si adatta sia a destra che a sinistra.

Secondo quanto ha riportato, Riccardo Re, inviato di Sky Sport al Mapei Stadium per seguire la Sampdoria, oggi potrebbe essere l’ultima del calciatore in blucerchiato