Si complica la rincorsa salvezza della Juve: Milik fuori un mese

Lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra per il polacco. Torna a marzo

Si complica la rincorsa salvezza della Juventus. Milik non si rivedrà in campo prima di marzo. L’attaccante bianconero – recita una nota del club – “questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.

I tempi di recupero sono di almeno un mese per il polacco. Salterà sicuramente le sette partite di febbraio tra campionato e coppe. La prima di marzo è con la Roma, poi la Samp e poi l’Inter. La Juve punta a quelle gare, controlli permettendo.