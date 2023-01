Sentenza Juve, le motivazioni Figc: «Illecito Juve grave e ripetuto»

Nelle prossime ore la Juventus presenterà sicuramente ricorso al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli. Non si tratta di un vero e proprio terzo grado di giustizia fuori dalla sfera della Federcalcio, piuttosto un pronunciamento sulla legittimità e non sul merito. Che cosa significa ? Che il compito dei giudici di questa sorta di “Cassazione” sportiva sarà quello di verificare possibili violazioni dei diritti della difesa o vizi di forma o conclamate interpretazioni devianti del Codice di giustizia sportiva. Nel caso in questione, la battaglia legale verterà presumibilmente su una questione di tempo e di articoli, gli avvocati sosterranno nel ricorso una violazione nel tempo massimo (30 giorni) per la revocazione (il ricorso per riaprire il processo) e una sbagliata declinazione dell’articolo 4, quello della “slealtà”, in pratica la “mamma” della condanna e del meno 15. Procura e giudici lo hanno tirato in ballo in base alla contestazione dell’articolo 6 che prevede il coinvolgimento delle società in caso di responsabilità dei suoi dirigenti rappresentanti legali. Gli avvocati cercheranno di rilanciare sottolineando che l’articolo 4 non è stato però contestato direttamente al club e quindi la condanna su un profilo del Codice che non era stato contestato in sede di deferimento.