Scontri Napoli-Roma, un nuovo video dei violenti scontri tra gli ultras

Emergono nuovi elementi e nuovi video del violento scontro avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A1 tra i tifosi del Napoli e quelli della Roma diretti alle rispettive trasferte a Genova e Milano.

erano circa 350, secondo la questura di Arezzo, i tifosi napoletani che si sono fermati all’autogrill di Badia al Pino. L’area di servizio era stata chiusa dalle forze di polizia per impedire il contatto con alcuni tifosi romanisti in arrivo

Una domenica di follia quella che si è vissuta sul tratto aretino dell’autostrada A1. E’ qui si sono incrociati sostenitori del Napoli diretti a Genova per il match con la Sampdoria e romanisti in viaggio verso Milano per il posticipo con il Milan. Ferito un tifoso giallorosso, ricoverato in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Non è chiaro se la ferita da taglio sia stata provocata da un coltello o da una bottiglia rotta.

I tafferugli sono scoppiati all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino, la stessa in cui nel 2007 fu ferito a morte il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. I teppisti indossano felpe e giubbotti neri con cappuccio. Sono circa trecento. Una guerriglia consumatasi a colpi di sassi e bottiglie. Si vivono momenti di tensione, sull’autostrada si formano 15 chilometri di coda.

Al vaglio della Digos le immagini delle telecamere di videosorveglianza per arrivare all’identificazione dei responsabili.

#Scontri in A1, tifosi con felpe nere e cappuccio, armati di bastoni lanciano razzi da una parte all’altra dell’autostrada all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino (Arezzo) @TgrRai pic.twitter.com/EsGCOZ0AQk — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) January 8, 2023