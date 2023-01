Sarri: «Se Spalletti arriva all’obiettivo, a Napoli in futuro si ricorderanno più di lui»

In conferenza stampa: «Il Napoli ha questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo difficilmente raggiungibile, ma nel calcio ho visto di tutto»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. La squadra biancoceleste sarà impegnata contro il Sassuolo domani nel lunch match e i tre punti per Sarri e i suoi sono fondamentali per rimettersi in corsa Champions.

Non poteva mancare la domanda sulla schiacciante vittoria di ieri sera del Napoli che ha annichilito la vecchia signora con un sonoro 5-1. Un colpo che, come scrive Libero, hanno sentito anche le milanesi.

La lotta per lo scudetto è chiusa dopo ieri sera?

«Penso a mettere in ordine la mia situazione. Il Napoli ha questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo difficilmente raggiungibile, ma nel calcio ho visto di tutto. Spalletti ha detto che a Napoli si ricordano di me? Se arriva all’obiettivo si ricorderanno più di lui in futuro».

La considerazione di Sarri risponde al pensiero rilasciato da Spalletti in occasione della conferenza stampa prima di Naspoli-Juve. Il tecnico azzurro aveva detto:

«Noi andiamo a fare quello che ci piace fare, che piace ai nostri tifosi. Sarri non ha vinto niente ma qui sento parlare solo del calcio di Sarri, ha un valore, una qualità, a me piace quella roba lì. Benitez ha vinto un paio di titoli, si parla bene di lui però non ha impressionato come Sarri, a volte lasci più un segno col visibile che con una situazione portata a casa senza un lavoro evidente fatto sul campo».