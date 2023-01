Salernitana, ufficiale l’esonero di Nicola

Sky Sport riporta che nelle ultime ore si sono fatti i nomi di D’Aversa e Mazzarri. Tutto dovrà essere fatto prima della sfida contro il Napoli

La Salernitana ha deciso di esonerare Nicola, è arrivata infatti la nota ufficiale del club con cui viene dato il benservito all’allenatore dopo la debacle di ieri:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Ieri sera il tecnico aveva parlato dopo la sconfitta con l’Atalanta, spiegando di non aver tempo di pensare alle dimissioni

«Non ho tempo, io lavoro e lo faccio con grande entusiasmo. L’Atalanta ha fatto il bello e il cattivo tempo, ma nella ripresa abbiamo avuto tre occasioni, ma non mi interessa questo. In questo momento ci sta mancando la forza difensiva. Non parlo di presunzione, ma di identità. Non è un discorso di difesa alta o bassa, abbiamo preso gol anche con difesa schierata. A me piace fare quello faccio, sento tutto ma non metto nella testa ciò che non mi serve».

Subito pronta la redazione di Sky Sport nell’indicare i nomi dei possibili sostituti, la scelta non è stata ancora fatta, ma nelle ultime ore si sono fatti i nomi di D’Aversa e Mazzarri. Tutto dovrà essere pronto per la partita contro il Napoli, il derby campano che si giocherà sabato 21 alle ore 18:00.