Spalletti: «50 punti sono tanti, ma si può sempre fare meglio, anche stasera»

In conferenza: «Sarà sempre più difficile, qualsiasi partita perché ci sono squadre fortissime che al momento sono un po’ indietro»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana per 2 a 0

«Gestione corretta della partita perché sono stati bravi ad avere un’impennata alla fine del primo tempo, però durante il primo tempo siamo stati sotto ritmo. Abbiamo gestito bene la palla, però poi siamo andati poche volte nella loro metà campo. Poi dopo essere passati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo gestito bene, ma nel primo tempo dovevamo fare meglio. 50 punti sono tantissimi ed è giunto il momento di fare ci complimenti ai calciatori perché è sintomo di personalità e professionalità»

Oggi il Napoli supera il Napoli di Sarri come punteggio

«Avevamo bisogno di questa vittoria per dormire sereni stanotte e anche perché era una partita insidiosa e Nicola l’aveva preparata bene. Noi 50 punti li abbiamo fatti meritatamente e ce li teniamo stretti, sono una vittoria più o meno perché ci sono le partite che possono andare bene o no, che abbiamo due punti in più rispetto a quello di Sarri cambia poco, sono stati due straordinari gironi di andata»

Di Lorenzo ha parlato di crescita anche grazie alla fascia di capitano che lei gli ha dato

«Di Lorenzo sarebbe stato capitano con chiunque perché lui è una persona incredibile, un professionista incredibile, se non ci hai a che fare non puoi valutare e capire che qualità abbia. Lui è il capitano he indica da che parte si va e come si va»

Come mai tante difficoltà a superare la difesa della Salernitana

«Noi continuavamo a fare girare palla e a schiacciare la Salernitana e questo non ci faceva trovare spazi tra le linee. Giocare 15-16 perone in quello spazio stretto ha reso tutto più difficile anche se abbiamo fatto numeri di possesso palla incredibili»

Siete al traguardo di 50 punti

«50 punti sono tanti, ma dobbiamo farne altri 50 e quindi sarà sempre più difficile qualsiasi squadra vai a incontrare anche perché ci sono squadre fortissime che al momento sono un po’ indietro»

Su Elmas

«Se bisogna fare i complimenti a qualcuno singolarmente oggi si fanno a Meret perché dopo che sei fermo da un’ora e anche un po’ in difficoltà perché ha avuto la febbre stanotte, farsi trovare pronto non è da tutti. Poi anche ad Elmas anche se di tutto il volume che fa è chiaro che perde un poi di pulizia»

Il campionato con la penalizzazione della Juve per 15 punti

«Non so quello che è successo e non posso parlarne. Dico che ci sono tante squadre che possono insidiare la lotta per lo scudetto per cui per noi non cambia assolutamente niente, dobbiamo mantenere questo libello di professionalità e di gioco»