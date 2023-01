Rigore molto generoso per il Napoli, Twitter si scatena

Tifosi ironici e critici per il rigore concesso da Abisso, ma ci pensa Politano che sbaglia dal dischetto

Neanche 4 minuti della sfida tra il Napoli e la Sampdoria e dopo l’on fiele review, l’arbitro Abisso, decreta il calcio di rigore per gli azzurri tra l’incredulità sia dei blucerchiati che dei commentatori di Dazn. Anguissa cade in area e viene calpestato da un avversario, Abisso decide di rivedere le immagini

Sui social scoppia l’ironia e le critiche dei tifosi per un rigore che non si capisce come sia stato dato

Da napoletano, questo non è mai rigore. Il livello degli arbitri italiani è preoccupante. #SampdoriaNapoli — fabio.beltratti (@Fabio_beltratti) January 8, 2023

A proposito del vento del nord: allucinante #Abisso e allucinante rigore regalato al Napoli.

L’apoteosi del chagnefottismo.#SampdoriaNapoli @AIA_it #serieA — Fabrizio Tomasello (@radioradiomilan) January 8, 2023

Abisso si conferma l’arbitro più scarso della Serie A. Per distacco.#SampdoriaNapoli #SampNapoli — Davide Cardone (@card1__) January 8, 2023

Il giocatore della Sampdoria pesta involontariamente il giocatore del Napoli quando era già per terra, rigore per il Napoli, ecco il livello del calcio italiano e non sono del calcio. Menomale che c’è una giustizia divina ogni tanto #SampNapoli #SampdoriaNapoli — Danilo (@IO_Dan_) January 8, 2023

Politano sul dischetto che si fa parare facilmente calciando basso.