Raspadori: «Le maglie dei primi due gol con il Napoli non le lavo mai»

L’anteprima dell’intervista dell’attaccante a “Heroes” «Le maglie sono ancora sporche di campo, ogni tanto a casa le indosso»

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha rilasciato una lunga intervista a “Heroes“, programma di DAZN.che andrà in onda integralmente mercoledì. Intanto sono uscite alcune frasi del calciatore azzurro Raspadori intervista Dazn «Vedere il mio nome sulla maglia del Napoli è un grande onore. È una maglia prestigiosa. Le maglie dei primi 2 gol a Napoli le conservo, ogni tanto a casa le indosso di nuovo, quelle non si lavano, sono ancora sporche di campo»

Qualche tempo fa scrivemmo dell’esplosione del fenomeno Raspadori che era avvolta in una confezione con su scritto “maneggiare con cura”. Fatta salva la genuinità del calciatore di 22 anni che aveva gli occhi scintillanti già alle visite mediche a Villa Stuart. Quell’espressione sognante come se non gli sembrasse vero di essere lì. Ma gli equilibri cambiano in fretta, anche per i cosiddetti bravi ragazzi. Davanti alle telecamere Spalletti se l’è coccolato come se fosse una sua creatura. Ed è anche vero, lui lo ha fortemente voluto a Napoli, fino a convincere De Laurentiis a firmare un contratto di 32 milioni di euro. Ha potuto scegliere con apparente disinvoltura se schierarlo o meno dal primo minuto.