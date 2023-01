Politano: «Oggi era una partita importante ma non decisiva»

A SkySport: «Spalletti a fine gara ci ha detto di mettere la testa a domani perché domenica abbiamo una partita importante»

Dopo la sconfitta bruciante contro l’Inter, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Cosa ha detto Spalletti negli spogliatoi?

«Ha detto di mettere la testa a domani perché domenica abbiamo una partita importante, oggi era una partita importante ma non decisiva»

Cosa è mancato?

«Soprattuto nel primo tempo è mancata un po’ di velocità. Il giro palla è stato lento, siamo arrivati nell’area dell’Inter quando erano già ben schierati e non siamo riusciti a trovare gli spazi per essere pericolosi»

Come si gestisce questa sconfitta

«C’è tanta delusione della sconfitta, ma sapevamo di incontrare una squadra fortissima. Dobbiamo rimetterci con i piedi per terra e pedalare, da domenica bisogna tornare a vincere»

Cosa avevate preparato e non siete riusciti a mettere in campo?

«Il giro palla stato lento e invece in settimana avevamo provato a creare superiorità numerica sulle fasce, ma non sempre quello he prepari va a buon fine»

Come avete gestito queste settimane di sosta?

«Sicuramente è stata una sosta lunga dove siamo stati fermi tanto, ma avevamo bisogno di un poi di recupero. bisognerà lavorare in settimana e farci trovare pronti»