Pioli: «Non stiamo guardando quanti punti abbiamo rosicchiato o non rosicchiato al Napoli»

Dopo il 2-2 con la Roma: «ci siamo incasinati la vita da soli. La malizia e la furbizia di Dybala che ha cercato il fallo, siamo delusi»

Pioli dopo il 2-2 tra Milan e Roma.

Pioli: «volevo mettere forze fresche, un centrocampista in più. L’obiettivo dei cambi era diverso, non aver vinto una partita giocata così bene è un grande peccato.

Cosa si dice dopo una partita così?

«Dobbiamo continuare a giocare così ma le partite finisce al 95esimo, sapevamo che la Roma era forte sui piazzati, abbiamo anche inserito persone per alzare i centimetri, è difficile parlare con la squadra in questo momento, è chiaro che siamo delusi, poi ci siamo incasinati la vita da soli.

La malizia e la furbizia di Dybala che ha cercato il fallo, Vranck è stato un po’ troppo aggressivo ma loro dopo il gol sono stati più aggressivi, quando dai speranza a una squadra succede così. Era una partita che abbiamo preparato bene, giocato bene, dispiace non averla portata a casa.

Spero di recuperare qualche giocatore ma non lo so, la squadra comunque sta bene. Il nostro problema non è la preparazione fisica. Il risultato di oggi non è il risultato che speravamo.

In questo momento non stiamo guardando quanti punti abbiamo rosicchiato o non rosicchiato al Napoli ma dobbiamo vincerne tante se vogliamo lo scudetto anche perché gli avversari sono forti e vanno forti.

Ottimismo per i rinnovi di Bennacer e Leao? Non lo so, smetterei di parlare di contratti e di infortuni.