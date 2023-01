Pioli: «Mi aspetto un Milan con carattere, mi fido dei miei giocatori»

A Sky: «Li conosco bene, non li cambierei con nessuno. Sappiamo quanto sarebbe importante riprendere il cammino con una vittoria»

Sta per iniziare la sfida tra Salernitana e Milan, allo stadio Arechi di Salerno. Poco prima del fischio di inizio, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Pioli ha sottolineato quanto sarebbe importante una vittoria, nella prima giornata di ripresa del campionato di Serie A dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar e anche quanto sia fondamentale l’approccio, soprattutto in attacco. L’allenatore del Milan ha detto di aspettarsi una squadra che mostri carattere. Pioli ha dichiarato di fidarsi totalmente dei suoi giocatori e della possibilità di crescita ulteriore, ha detto che non li cambierebbe per nessun altro al mondo. La gara sarà difficile, ha concluso, ma il Milan ci metterà tutta la convinzione che occorre per provare a portare a casa una vittoria.

Di seguito le parole di Pioli:

“Sappiamo quanto sarebbe importante riprendere il cammino con una vittoria e quanto sia importante la partita di oggi. Abbiamo De Ketelaere e Adli per cambi in attacco, sarà importante l’approccio oggi e sappiamo quali difficoltà potremmo incontrare. Vedremo poi in corsa come potremo cambiare le cose. Mi aspetto un Milan con carattere, mi fido dei miei giocatori, li conosco bene e non li cambierei con nessun altro giocatore. Possono crescere ancora, sarà una gara difficile, ma scenderemo in campo con convinzione”.